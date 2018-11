Inquiétude à la STIB: six travailleurs touchés par la gale dans un dépôt

Un témoin nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous: "Une épidémie de gale touche le dépôt de Haren des bus de la STIB". Vérifications faites, six cas de gale ont été détecté depuis fin septembre dans le dépôt en question. D'où une sérieuse inquiétude pour les 9.000 employés de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.



Tout a commencé avec deux cas de gale à la fin du mois de septembre. Les deux collaborateurs ont été écartés. Depuis lors, les cas se multiplient: six aujourd'hui, cinq chauffeurs et un laveur de bus.



La direction a pris des mesures sanitaires drastiques pour éviter une propagation. "Les bus sont nettoyés quotidiennement, mais en plus, tous les 14 jours, il y a une désinfection complète. Ces mesures-là, le stationnement portes ouvertes et le nettoyage des locaux, on peut le maîtriser, mais il y a encore une chose, c'est qu'on a stoppé tout déplacement de conducteur d'un dépôt vers l'autre, pour éviter que si quelqu'un est porteur, qu'il n'y ait une transmission vers un autre dépôt", explique Françoise Ledune, porte-parole de la STIB.



La direction se veut rassurante vis-à-vis de ses usagers. Le risque zéro n'existe pas, mais la probabilité que la maladie se propage vers les passagers est quasi nulle.