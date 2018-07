Insulté une énième fois par un voisin turbulent, il l'agresse violemment: la peine est tombée

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Beniamino L., un habitant de Tubize né en 1967, à 18 mois d'emprisonnement avec un sursis de trois ans pour la partie de cette peine qui excède la détention préventive qu'il a déjà subie, ainsi qu'à une amende ferme de 600 euros. L'homme était poursuivi pour avoir donné des coups à un de ses voisins, le 23 mars 2015. La victime a notamment reçu des coups de pied assénés à la tête avec des chaussures de cyclisme, dont les extrémités sont rigides. Elle a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois.



Cette victime est connue dans son quartier pour se montrer très agaçante avec le voisinage: elle boit plus que de raison depuis des années, occasionne des nuisances notamment sonores et insulte régulièrement tous ses voisins. C'est ce qui s'est passé le 23 mars 2015 envers Beniamino L., qui n'a aucun antécédent judiciaire. L'homme revenait d'une randonnée à vélo et la victime, qui était en état d'ivresse, l'a insulté une fois de plus. Le Tubizien a alors réagi en portant plusieurs coups avec ses chaussures de cyclisme, au niveau de la tête et de la face de son voisin. Il a expliqué par la suite que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, et qu'il avait frappé sans réfléchir dans le but de faire comprendre à son voisin qu'il devait cesser une fois pour toute d'adopter des comportements dérangeants. Après les faits, vu la gravité des traumatismes dont la victime a souffert et la violence déployée, le prévenu, qui avait une réputation d'homme calme, a subi cinq semaines de détention préventive.