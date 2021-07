Intempéries - Des débordements de cours d'eau et des caves inondées dans l'est du Brabant wallon

(Belga) Des débordements de cours d'eau et des caves inondées ont mobilisé les pompiers, dans la nuit de samedi à dimanche, dans l'est du Brabant wallon, a-t-on appris auprès de la zone de secours.

En raison des intempéries, une cinquantaine d'appels à l'aide ont été enregistrés au dispatching brabançon wallon depuis samedi en début de soirée. Des arbres sur les voiries, des coulées de boues et des inondations de caves ont été constatées. L'est du territoire du Brabant wallon a été davantage touché. Les pompiers de Jodoigne et de Wavre ont ainsi été particulièrement sollicités. Quelques inondations ont également été constatées dans l'entité de Rebecq. Sept caves d'habitations situées le long de l'avenue Wilmart, à Perwez, ont été inondées après le débordement du ruisseau situé à proximité. Les pompiers et les services communaux ont procédé à la pose de sacs de sable à Ramillies, également en raison de la sortie d'un cours d'eau de son lit. Sur l'ensemble du territoire brabançon wallon, une cinquantaine d'interventions ont été opérées depuis samedi soir. (Belga)