Intempéries - Les pompiers de Liège et de Huy-Waremme submergés d'appels et débordés

(Belga) Les pompiers de l'arrondissement de Huy-Waremme et de Liège sont mobilisés dimanche en raison des fortes pluies s'étant abattues sur la région. La région de Landen est également inondée.

La zone Hesbaye comptabilisait plus d'une centaine d'interventions en fin d'après-midi. Fortement sollicités, les pompiers interviennent notamment du côté de Braives, Hannut, Geer, ou encore Burdinne. Des interventions qui concernent principalement des chaussées inondées, des arbres déracinés et des infiltrations d'eau dans les bâtiments. "Soyez prudents sur les routes, beaucoup de voiries sont complètement impraticables. Nous sommes en gestion de crise et nos équipes sont sur le terrain", a indiqué le bourgmestre de Hannut Manu Douette. Les villages de Crehen, Avin, Grand-Hallet ainsi que Cras-Avernas sont inondés et plusieurs routes ont été fermées à la circulation. Au nord de Hannut, la commune flamande de Landen est également concernée. La gare est inondée, ainsi que le centre-ville et les villages de Walshoutem et Waasmont. La cellule de crise communale a été réunie, a indiqué le bourgmestre Gino Debroux. Non loin de là, une maison de repos a dû être évacuée à Montenaken (Gingelom) car le rez-de-chaussée était inondé. Du côté de Burdinne, c'est Hannêche qui est particulièrement touchée tandis qu'à Braives, les points les plus critiques concernent Ciplet, Avennes et Ville-en-Hesbaye. Même constat du côté de la zone Hemeco, où les pompiers sont sur le front dans plusieurs communes. À Liège, le contexte est moins critique mais les hommes du feu doivent néanmoins intervenir à divers endroits, comme Saint-Nicolas et Grâce-Hollogne. Des appels liés à des chaussées submergées et des habitations inondées. (Belga)