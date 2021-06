Intempéries - Les pompiers des zones de secours Hemeco et Hesbaye fortement sollicités

(Belga) Les pompiers des zones de secours Hemeco et Hesbaye ont été fortement sollicités en raison des violents orages qui se sont abattus sur la région vendredi en fin d'après-midi.

Pour la zone Hemeco, les intempéries se sont principalement concentrées dans les entités de Huy, Amay et Villers-le-Bouillet. Les hommes du feu sont intervenus pour des caves sous eaux, des voiries inondées et des toitures endommagées. Hormis les dégâts matériels, aucun blessé n'a été signalé. À 21h30, les pompiers comptabilisaient plus de 150 interventions et plusieurs d'entre elles étaient toujours en cours. Du côté de la zone Hesbaye, les secours sont intervenus pour des nettoyages de route dans la commune de Faimes, particulièrement touchée par les fortes précipitations. Les secouristes devaient encore effectuer des missions dans la région en début de soirée.