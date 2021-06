Intempéries - Plus de 220 interventions pour les pompiers de la zone Hemeco

(Belga) Les pompiers de la zone de secours Hemeco ont été fortement sollicités en raison des violents orages qui se sont abattus sur la région vendredi. Samedi en fin d'après-midi, ils comptabilisaient plus de 220 interventions.

Les intempéries se sont principalement concentrées dans les entités de Huy, Amay et Villers-le-Bouillet. Les hommes du feu sont intervenus pour des caves sous eau, des voiries inondées et des toitures endommagées. À Amay, les précipitations ont poussé les services des travaux et de nombreux bénévoles à remplir plus de 15 tonnes de sable dans des sacs pour empêcher au maximum que l'eau ne rentre dans les habitations, comme l'a indiqué le bourgmestre Jean-Michel Javaux. "Les équipes ont travaillé avec les pompiers jusqu'à 2h30 et ont repris ce matin à 6h00, avec notamment 6 pompes pour aider à vider. Cette solidarité entre voisins et amis vécue hier soir et cette nuit dans les rues les plus impactées réchauffe les c?urs", a-t-il ajouté. Plusieurs personnes ont dû être relogées. La commune de Villers-le-Bouillet a également été touchée par les orages avec des coulées de boue dans plusieurs villages. À Huy, les pompiers ont été appelés pour venir en aide à une personne tombée dans le Hoyoux. Les services communaux et de secours étaient tous mobilisés samedi pour nettoyer les voiries et venir en aide aux habitations impactées. Ils le seront encore pendant plusieurs jours et le nettoyage se poursuivra. Du côté de la zone Hesbaye, les secours sont principalement intervenus pour des nettoyages de route dans la commune de Faimes vendredi soir. (Belga)