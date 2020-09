Intempéries - Risques d'inondations à Wavre à cause du débordement d'un bassin d'orage

(Belga) Le débordement d'un bassin d'orage provoque des risques d'inondations à Wavre, a-t-on appris dimanche auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Des manœuvres de pompage y sont en cours depuis une dizaine d'heures.

Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir dimanche matin dès 7h00 au niveau d'un bassin d'orage situé à hauteur du numéro 242 de la chaussée de Bruxelles (nationale 4), au nord de Wavre. Le débordement de l'infrastructure présente une menace d'inondation pour les propriétés situées en aval. Une équipe de la Protection civile de Crisnée (province de Liège) a été appelée en renfort à la mi-journée afin de pomper l'eau excédentaire. Une entreprise privée devra intervenir lundi pour déboucher la canalisation d'évacuation du bassin. En attendant, pompiers et agents de la Protection poursuivent leurs opérations. D'autres missions ponctuelles et moins conséquentes, aussi liées aux intempéries, ont été effectuées dimanche dans le Brabant wallon, pour la plupart dans les entités de Braine-l'Alleud, Nivelles, Tubize et Wavre. (Belga)