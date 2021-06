Intempéries - Une habitation touchée par la foudre à Saint-Servais

(Belga) Une habitation de Saint-Servais, sur le territoire de la Ville de Namur, a été touchée par la foudre samedi soir, indiquent les pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée).

La toiture de la maison, située chemin de Saint-Marc, a été percée et un début d'incendie s'est déclaré. Cependant, les pompiers ont pu intervenir rapidement et limiter les dégâts. La capitale wallonne et ses alentours ont été touchés par d'importants orages aux alentours de 23h00 samedi, pendant environ 30 minutes. La zone de secours NAGE a reçu une vingtaine d'appels. Ceux-ci concernaient principalement des routes et caves inondées.