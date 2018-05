Interpellation de trois dealers dans la région de Tournai

(Belga) La police de Tournai a interpellé mercredi trois individus, dont un mineur d'âge, opérant dans le domaine des stupéfiants à Tournai. Les deux majeurs ont été placés sous mandat d'arrêt, apprend-t-on jeudi soir auprès du parquet de Tournai.

Ce mercredi 30 mai, les services de la zone de police du Tournaisis ont interpellé trois individus opérant dans le domaine des stupéfiants sur Tournai. Il s'agit de deux Français originaires de Roncq (21 ans) et de Roubaix (17 ans). La troisième personne est domiciliée à Leuze-En-Hainaut (32 ans). Les individus ont été pris en flagrant délit. La police a saisi 94,5g d'héroïne et 22,35g cocaïne ainsi qu'une somme de 3.230 euros. Les policiers ont également saisi des GSM, une balance de précision et un véhicule. Les deux majeurs ont été présentés et entendus par M. Blondiaux, juge d'instruction. L'un des deux hommes a été placé sous mandat d'arrêt et écroué. Le second a été libéré sous conditions. Entendu par un juge de la jeunesse, le mineur d'âge a été placé dans un centre fermé. Les services de la police de Tournai poursuivent ainsi le démantèlement des réseaux de trafiquants de stupéfiants dans la ville de Tournai et ses environs. La lutte contre les trafics de stupéfiants est une priorité du plan zonal de sécurité 2014-2019 de la police de la zone du Tournaisis (Tournai, Antoing, Rumes et Brunehaut). (Belga)