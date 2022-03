Intoxication à la fumée pour des habitants et deux ambulanciers à Uccle

(Belga) Deux ambulanciers ont été intoxiqués par de la fumée à Uccle, ainsi qu'une femme et son ex-compagnon, à cause d'un début de feu de cuisine. L'homme et la femme ont été transportés à l'hôpital tandis que les ambulanciers ont été soignés sur place.

L'ambulance a été appelée vers 17h par des personnes du premier étage d'un bâtiment de quatre étages, dans la rue Vanderkindere. Une fois sur place, les pompiers ont trouvé la femme qui avait appelé le 112 devant l'appartement. La porte de celui-ci était fermée alors que des appels à l'aide provenaient de l'intérieur et que de la fumée s'en échappait. Les ambulanciers ont forcé la porte et un important dégagement de fumée est survenu. "L'habitant est tombé en cuisinant et a appelé son ex-femme, qui a prévenu les secours", a précisé le porte-parole des pompiers. Les ambulanciers ont sorti le résident blessé. Ce dernier a été emmené à l'hôpital, de même que son ex-femme. "Le résident aurait mieux fait d'appeler lui-même le 112", indique le porte-parole des pompiers. "Un détecteur de fumée aurait aussi été nécessaire." (Belga)