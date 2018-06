ISPPC à Charleroi - L'ex-directeur de l'ISPPC, Philippe Lejeune, est inculpé

(Belga) L'ancien directeur général de l'Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC), Philippe Lejeune, a été inculpé d'abus de biens sociaux, détournements et prise d'intérêts, indique mercredi la Dernière Heure, information dont Belga a pu obtenir confirmation à bonne source. L'homme était suspendu de ses fonctions depuis plus d'un an.

Plusieurs "affaires" tournant autour de Philippe Lejeune, également bourgmestre socialiste de Merbes-le-Château, avaient été dévoilées en 2017. Il était notamment question du montant de ses rémunérations, qui lui étaient attribuées sur la base d'une convention entre l'ISPPC et la SPRL qu'il avait créée, à hauteur de 335.000 euros annuels. Un second dossier évoquait de possibles errements dans l'utilisation de matériel de l'institution, et particulièrement d'une "machine à ratas", un appareillage qui avait servi à confectionner de la nourriture pour des festivités organisées à Merbes-le-Château. L'instruction a conduit le juge à inculper Philippe Lejeune de trois chefs : abus de biens sociaux, prise d'intérêts et détournements par fonctionnaire public. A noter que l'intéressé est également en litige avec l'ISPPC devant le tribunal civil à propos de ses rémunérations et conventions de travail. L'audience de plaidoiries aura lieu le 13 juin. (Belga)