Jade et Jordan, les deux enfants portés disparus à Mouscron, ont été retrouvés

Jordan (11 ans) et sa soeur Jade (8 ans) étaient portés disparus depuis le mercredi 28 mars à Mouscron. "Les enfants ont été ramenés au commissariat par leur mère", nous a indiqué Christian Henry, procureur du roi du parquet de Mons, ce mardi soir. La mère a ensuite été auditionnée par la police.

Cette dame, qui est séparée, faisait l'objet d'une procédure devant le tribunal de la jeunesse

Dès le lancement des recherches, le parquet de Tournai-Mons a soupçonné la mère des enfants de les avoir enlevés. Le mercredi 28 mars, la dame, qui élève seule ses deux enfants, avait été convoquée au tribunal de Tournai. Reconnue comme instable psychologiquement, elle avait appris qu'elle allait perdre la garde des enfants. Depuis, il n'y avait plus eu de nouvelle de la mère et des deux enfants. L'hypothèse du rapt parental avait donc été rapidement privilégiée par la police.

"C'est inquiétant, parce qu'ils étaient suivis par différents services, et on connait la situation de la maman, donc on s'inquiète. On poursuit les démarches, les recherches", avait expliqué Brigitte Aubert, la bourgmestre de Mouscron, vendredi dernier.



De nationalité française, la mère a pris la fuite à bord de sa voiture, un véhicule immatriculé en Belgique. "Cette dame, qui est séparée, faisait l'objet d'une procédure devant le tribunal de la jeunesse. La situation familiale était connue et cette dame était suivie. Elle ne pouvait plus garder ses enfants. Afin d'éviter cette décision de justice, elle a pris la fuite avec ses deux enfants", avait expliqué vendredi en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du Roi de Tournai-Mons.

Deux avis de recherche avaient été diffusés au sujet du garçon d'1 mètre 40, de corpulence normale et aux cheveux châtain foncé, et de sa petite soeur d'1 mètre 32 de corpulence mince et aux cheveux blonds.