Jason sort de l'hôpital sous les applaudissements: des centaines de policiers et secouristes forment une haie en son honneur

Le temps a semblé s'arrêter ce samedi après-midi à l'hôpital de Jette. Il est 15H ce samedi lorsque Jason quitte l'établissement, accompagné par ses proches. Le jeune policier de 23 ans a survécu à l'attaque survenue à Schaerbeek jeudi soir. Pour l'accueillir lors de sa sortie, des centaines de collègues et de secouristes se sont réunis dès 14h15 pour former une longue haie d'honneur. Notre équipe dénombre environ 300 policiers peu avant 15H. Le silence est tout simplement incroyable. Devant l'établissement, il n'y a plus un bruit. Plus personne ou presque ne sort ou n’entre dans l'hôpital. L’hommage prend le dessus sur tout le reste.

C'est un mouvement spontané de soutien et de fraternité entre policiers. Tous les grades et toutes les unités sont présentes: interventions spéciales, agents, policiers à vélo, commissaire ou encore chef de zone. Même des pompiers et des secouristes ont répondu présent. Autour de l'hôpital, notre équipe constate la présence de nombreux véhicules de police.

Jeudi soir, Jason et son collègue Thomas ont été attaqués par un individu alors qu'ils patrouillaient à Schaerbeek. Thomas n'a pas survécu à ses blessures. Après de longues heures d'inquiétude, les nouvelles concernant Jason se font de plus en plus rassurantes. Le jeune homme a finalement quitté l'hôpital ce samedi.