Jean-Baptiste Heymans a disparu hier à Braine-le-Comte: l'avez-vous vu?

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant:

Le mardi 23 juillet 2019 vers 09h30, Jean-Baptiste HEYMANS, un homme âgé de 81 ans, a quitté le domicile d'un membre de la famille situé à Braine-le-Comte. Depuis, il ne s'est plus manifesté.



Il se déplace à bord d‘une Renault Mégane de couleur beige immatriculée CRY-144.



Monsieur Heymans mesure 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux grisonnants et une calvitie. Il porte une moustache et des lunettes. Il s'exprime en français, néerlandais, allemand et luxembourgeois. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon beige, un polo jaune à lignes bleues et jaunes et des sandales.



Si vous avez vu Jean-Baptiste HEYMANS ou son véhicule ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.