Jean-Claude Lacote et Hilde Van Acker, surnommés "le couple diabolique", écopent de 30 et 24 ans pour assassinat

La cour d'assises de Flandre occidentale a condamné mercredi Jean-Claude Lacote et Hilde Van Acker à respectivement 30 et 24 ans de prison pour l'assassinat de Marcus Mitchell. Ce Britannique de 44 ans avait été tué de deux balles dans la tête en mai 1996 au Coq, à la Côte belge.

Après avoir échappé pendant plus de 20 ans à la justice belge, le Franco-Ivoirien Jean-Claude Lacote et la Belge Hilde Van Acker ont écopé d'une peine de 30 et 24 ans de prison devant la Cour d'Assises de Flandre occidentale. Mardi, ils avaient été reconnus coupables du meurtre d'un homme d'affaires britannique en 1996 au Coq. Les deux accusés avaient demandé leur acquittement. Il a été tenu compte du dépassement du délai raisonnable lors de la fixation de la peine.

"Des criminels professionnels", selon l'accusation



Hilde Van Acker, 57 ans, et Jean-Claude Lacote, 54 ans, ont toujours nié les faits. Leurs avocats ont réclamé leur acquittement lors de ce procès ouvert le 5 mars devant la cour d'assises de Bruges. Mardi soir, le jury populaire a suivi la thèse de l'accusation, qui a dépeint les accusés comme "deux criminels professionnels", co-auteurs d'un meurtre lié à une tentative d'escroquerie.

Un différend est né après une "affaire lucrative" illusoire



Le 28 mai 1996, le corps de Marcus Mitchell, 44 ans, tué de deux balles dans la tête, avait été retrouvé par des enfants dans une zone boisée de la station balnéaire belge du Coq (De Haan en flamand). Ce ressortissant britannique travaillait dans le secteur de l'avionique.



Rapidement, les enquêteurs ont découvert qu'il avait régulièrement été en contact téléphonique peu avant sa mort avec une dénommée "Hilde" et un certain "John", un des nombreux surnoms utilisés par M. Lacote.



D'après l'accusation, la relation s'est envenimée quand Marcus Mitchell s'est rendu compte qu'il avait été escroqué après avoir prêté à M. Lacote 240.000 livres sterling en échange de la promesse d'une "affaire lucrative" à l'étranger.

Ils s'étaient échappés lors d'une remise en liberté



Surnommés à l'époque par les médias le "couple diabolique", les deux suspects ont été arrêtés en Belgique peu après le meurtre, mais ont bénéficié d'une remise en liberté sous conditions dès 1996 et en ont profité pour fuir.



Si Mme Van Acker a été réincarcérée trois mois en Belgique en 1999, d'après l'agence de presse Belga, tous deux ont ensuite échappé pendant vingt ans à la justice belge.



Ils se sont mariés aux Etats-Unis, ont vécu au Canada et en Amérique du Sud avant de partir en Afrique du Sud, où la justice belge a retrouvé la trace de M. Lacote en 2007, mais sans parvenir à le faire extrader. Les deux époux sont ensuite partis s'installer en Côte d'Ivoire.



Condamnés en leur absence, en 2011 à Bruges, à la prison à perpétuité, tous deux ont souhaité être rejugés après leur arrestation, comme le leur permet la loi belge.