Jean est porté disparu depuis qu'il a quitté son travail à Ganshoren: l'avez-vous vu?

Le mardi 22 octobre 2019, vers 20h30, Jean HEYMAN, un homme âgé de 54 ans domicilié à Forest, a quitté son travail situé avenue de Jette à Ganshoren et ne s’est plus manifesté depuis. Monsieur HEYMAN circule avec une Chevrolet Matys bleue immatriculée 1-NHX-914.

Il mesure 1m54 et est de corpulence forte. Il a les yeux bruns et les cheveux brun gris coupés court et une calvitie frontale.

Au moment de sa disparition, il portait un T-shirt noir, un pantalon noir et des baskets noirs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu