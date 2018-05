Jean est porté disparu depuis qu'il est sorti de sa maison à Flémalle pour une promenade: l'avez-vous vu?

Ce mardi 08 mai 2018 vers 08h30, Jean GERADON, un homme âgé de 78 ans , a quitté à pied son domicile situé Rue Elva à Flémalle, afin de faire une promenade. Depuis il ne s’est plus manifesté.

Monsieur GERADON mesure 1m80 et est de corpulence normale. Il est chauve et porte des lunettes.



Au moment de son départ, il était vêtu d’un short rouge, d’un marcel rouge, de chaussures noires de type basket, de chaussettes grises, d’une casquette et se déplaçait avec une canne.





Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.