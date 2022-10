Jean-Jacques a disparu à Loverval: l'avez-vous vu?

Le mercredi 19 octobre 2022 vers 16h30, Jean-Jacques COENEN, un homme âgé de 81 ans, a quitté la maison de repos « Les Amarantes » située chaussée de Philippeville à Loverval. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Monsieur Coenen mesure environ 1m70, est de corpulence mince et a les cheveux grisonnants et une calvitie. Il a une barbe et une moustache grises et porte des lunettes à monture ronde.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon clair, une chemise noire, un gilet clair et des chaussures brun clair.

Cette personne peut paraître confuse et désorientée.

Si vous avez vu Jean-Jacques COENEN ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.