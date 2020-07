Jean-Manuel a disparu à Charleroi: l'avez-vous vu?

Le dimanche 5 juillet 2020 vers 19h30, Jean-Manuel Lange, un homme âgé de 52 ans, a quitté son domicile situé rue du Collège à Charleroi. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Jean-Manuel mesure 1m65 et a de cheveux rasés. Il porte une petite barbe grise et une moustache foncée.

Au moment de sa disparition, il portait une veste noire à doublure orange, un jean bleu déchiré dont les trous sont comblés par un tissu à motif camouflage et des chaussures de marche noires.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.