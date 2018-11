Jean-Marie a quitté son domicile à Amay, puis ne s'est plus manifesté: l'avez-vous vu?

Le samedi 17 novembre 2018 vers 18 heures, Jean-Marie FROIDBISE, un homme âgé de 77 ans, a quitté à pied son domicile situé rue de la Paix à AMAY. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Jean-Marie mesure approximativement 1m70. Il est de corpulence normale. Il a les cheveux blancs et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon en toile foncé, d'une chemise et d'un pull en V, dont la couleur est ignorée.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.