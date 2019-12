Jérémie a disparu vendredi à Virton: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du Parquet du Luxembourg - division Neufchâteau.

Le vendredi 27 décembre 2019 vers 14h30, Jérémie FRANSOLET, un homme âgé de 31 ans, a quitté la Clinique "Edmond Jacques" située rue d’Harnoncourt à Saint-Mard (entité de Virton). Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il se déplace à bord d’une Peugeot RCZ noire immatriculée 1-NLK-806. Jérémie mesure 1m70 et est de corpulence très mince. Il a les cheveux roux et rasés, les yeux bruns et une barbe. Il se déplace en boitant. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon noir, une veste en cuir noir et des bottines noires.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu