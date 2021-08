Jessica et Fabian ont un projet de ferme pédagogique qui déplait au voisinage: ils découvrent leur cheval couvert de sang

Jessica et Fabian rêvent de transformer leur ferme en ferme pédagogique mais leur présence ne fait pas l’unanimité au sein du village.

"Mon chien a été empoisonné. Le jour même, on est venu me voler six poules et un coq. On avait déjà été volés une semaine avant", raconte Jessica.

C’est un matin en se rendant à ses écuries que le pire attend Fabian. "Mon cheval était plein de sang. Il s’était enfui de la prairie", raconte-t-il.



Ecœuré, Fabian constate que son cheval a subi "un coup de cutter". "On voit bien que c’est un cheval qui a été battu. Pour moi il n’y a qu’un mot pour qualifier ces personnes : des crapules".

