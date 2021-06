Jeune maman égorgée à Evere: le principal suspect va être libéré ce mercredi, les enquêteurs se seraient trompés...

C’est un incroyable rebondissement dans l’affaire du meurtre sauvage d’une jeune maman à Evere. Andy K., le jeune homme de 21 ans suspecté du meurtre de Mounia va être libéré aujourd’hui. Les enquêteurs se sont vraisemblablement trompés de coupable.

Comme RTL info le révélait samedi dernier, plusieurs éléments pouvaient mettre en doute la culpabilité de Andy K. Sans domicile fixe, il souffre d’un retard mental. Il a été arrêté le jour de l’agression, le 30 mai, sur la Chaussée de Louvain à Evere, non loin de l’endroit du drame, alors qu’il fouillait dans les poubelles. Sur lui, les policiers trouvent 3 paires de ciseaux dont une portant des traces de sang. Les tests ADN ont vraisemblablement montré qu’il ne s’agissait pas du sang de la victime.

De plus, les vêtements qu’il portait ne correspondaient pas à la description faite par des témoins. Enfin, Andy K. n’avait sur lui aucune trace de sang. Or, vu sa situation de SDF, il est impossible qu’il ait trouvé un endroit pour se nettoyer intégralement.

Ce matin, sa mère a été contactée par les enquêteurs pour lui signaler qu’il allait être libéré. Une information confirmée par son avocat, Me. Eddy Kiaku, qui se débat depuis son arrestation pour prouver son innocence: "C’est une satisfaction pour mon client et sa famille qui a toujours clamé son innocence. Il y a eu un véritable emballement qui se justifie par la volonté évidemment de protéger la société et aussi par la famille de la victime qui attend des réponses. Mais la justice a su faire la part des choses et libérer mon client, c’est une excellente chose".

D’après nos informations, un autre homme a d’ores et déjà été entendu le week-end dernier dans le cadre de l’enquête.