Jimmy retourne 11 fois à l'hôpital après une opération de chirurgie esthétique désastreuse

Ce soir après le RTLInfo 19h, le magazine Images à l'appui ira entre autres à la rencontre de Jimmy. Il a perdu 70 kilos et a réalisé une opération pour se débarrasser de la peau de son ventre. Opération qui s'est assez mal passée.

"Je suis rentré chez moi. Je me suis allongé dans le divan comme d'habitude et à 19h j' ai du aller aux urgences parce que je n'avais plus de nombril. On m'a recousu à vif."

Le cauchemar ne se serait pas arrêté là pour Jimmy qui retournera de nombreuses fois aux urgences de l'hôpital. Visiblement victime d'une importante infection, on lui retirera notamment plusieurs litres de sang de l'abdomen.

"Après j'ai mon nombril qui est encore tombé. Pas tombé entièrement mais il y avait quelques points qui ont lâché donc ils ont refait les points, toujours à vif. J'ai eu énormément de retours à l'hôpital. J'y suis allé 11 fois. J'ai passé 42 heures aux urgences et au final, tout est mauvais."

Pour le jeune homme, le résultat esthétique est désastreux. Il a malgré tout accepté de nous montrer son abdomen, même si pour lui se regarder dans un miroir reste très douloureux.