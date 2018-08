Johan, 32 ans, a disparu à Colfontaine et a besoin de soins médicaux urgents: l'avez-vous vu?

À la requête du Parquet du Hainaut, division Mons, la police nous demande de diffuser cet avis de recherche.

Le samedi 18 août 2018 vers 20h00, Johan Tepie, un homme âgé de 32 ans, a quitté à pied le domicile de son père situé Sentier de Liernes à Colfontaine. Depuis, il ne s'est plus manifesté.



Johan mesure 1m75 et est de corpulence athlétique. Il a les cheveux très courts et une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'une chemise en coton blanche avec des motifs floraux mauves, d'un pantalon en jean bleu clair et de baskets de teinte noire. Il est possible qu'il soit porteur d'une grosse bague argentée. Johan a besoin de soins médicaux.



Si vous avez vu Johan Tepie ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.