Johanna et Yves coincés dans leur train Bruxelles-Liège: une locomotive de secours a été envoyée

Des passagers de la SNCB se sont retrouvés bloqués dans leur train Bruxelles-Liège ce vendredi après-midi. "Mon train est en panne dû à un problème technique entre Loncin et Ans. Cela fait 10 minutes que le train est à l'arrêt. On n'a pas plus d'informations pour le moment, à part que ça peut prendre de 10 à 45 minutes", a témoigné Johanna vers 16h55 via notre bouton orange Alertez-nous. "On est à l'arrêt en rase campagne, on attend comme des ****", a commenté Yves, en nous envoyant une photo:



Une heure plus tard, nos témoins étaient malheureusement toujours coincés au même endroit, à proximité d'Ans. Contacté par nos soins, Thierry Ney, porte-parole de la SNCB, a précisé que le train a effectivement connu une panne technique, probablement au niveau de la locomotive. "Une locomotive de secours a été envoyée de Liège pour prendre en charge le convoi, et l'amener jusqu'à la gare des Guillemins", a-t-il indiqué. Cette locomotive est arrivée sur place aux alentours de 18h. Il a encore fallu quelques instants pour démarrer le convoi. "De l'eau et des gaufres sont prévues à Liège pour nos passagers", a ajouté Thierry Ney.