Jordan Lukaku s'oppose à ses condamnations de 2016

(Belga) Le footballeur professionnel Jordan Lukaku (24 ans) s'oppose à deux jugements prononcés à son encontre en 2016 par le tribunal de police, a-t-on appris lundi auprès du ministère public. Le défenseur de la Lazio Rome avait entre autres été condamné à 15 mois d'interdiction de conduire, pour ne pas avoir rendu son permis de conduire lors d'une condamnation précédente.

Le 1er juillet 2016, le tribunal de police de Bruges condamnait Jordan Lukaku à un mois d'interdiction de conduire et à 2.250 euros d'amende pour une série de contraventions pour excès de vitesse. L'ancien joueur d'Ostende avait été flashé à deux reprises sur l'autoroute E40, dont une fois à une vitesse de 164 km/h. Le 3 octobre 2016, Jordan Lukaku était à nouveau condamné par le tribunal de police, cette fois à 15 mois d'interdiction de conduire et à 1.500 euros d'amende, parce qu'il n'avait pas remis son permis de conduire à la suite d'une condamnation antérieure. Jordan Lukaku, qui n'était pas présent à l'audience, n'accepte pas ces condamnations et fait opposition. Le juge de police décidera le 1er octobre si Lukaku aura droit à un nouveau procès. (Belga)