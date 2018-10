Journaliste assassinée à Malte: son fils accuse le gouvernement d'inaction

(Belga) Le gouvernement maltais rechigne à rechercher et mettre en cause les vrais commanditaires de l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia, tuée à Malte il y a plus d'un an, a accusé lundi à Paris son fils Matthew.

Dans une interview à l'AFP, en marge du Sommet mondial des défenseurs des droits humains auquel il participe, il a assuré "avoir l'impression qu'il y a des endroits où la police ne veut pas aller enquêter". Les enquêteurs maltais "veulent rester concentrés sur l'aspect bassement criminel de cette affaire", a-t-il ajouté. "Ils ne veulent pas s'intéresser aux plus haut niveau de crime organisé, qui implique le gouvernement". Plus d'un an après la mort de la journaliste-blogueuse, qui a péri dans l'explosion d'une bombe télécommandée placée dans sa voiture, "nous ne sommes parvenus à rien", a estimé son fils, qui est également journaliste et lauréat du Prix Pulitzer pour son travail sur les Panama Papers. "Trois personnes ont été arrêtées, mais ce ne sont que les exécutants, ils sont tout en bas de la chaîne", a-t-il dit. "Nous ne savons pas qui les a envoyés, qui les a payés. Il n'y a aucune justice. Je n'ai aucune confiance en l'État". "Ce serait un message terrible si seulement les personnes qui ont appuyé sur le bouton étaient envoyées en prison, alors que ceux qui ont donné l'ordre, et sur lesquels ma mère enquêtait, échappent à la justice", a-t-il estimé. S'il persiste, "ce système d'impunité que nous avons à Malte ne pourra conduire qu'à davantage de meurtres, à la fois à Malte et dans l'UE", a assuré Matthew Caruana. "Les gouvernements européens doivent insister, non seulement sur le meurtre de ma mère, mais sur toute la corruption à Malte". Le ministre maltais de l'économie Christian Cardona a été mis en cause par des journaliste internationaux réunis au sein du "Projet Daphne" réuni par l'ONG Forbidden Story, notamment pour ses relations supposées avec l'un des assassins. "Or il n'a toujours pas été interrogé par le juge" chargé de l'affaire, s'interroge Matthew Caruana. "C'est complètement absurde. La police passe son temps à se demander +A-t-il été en contact avec l'un des meurtriers ? + Pourquoi ne le convoquent-ils pas pour lui poser la question ? " "Les problèmes à Malte sont très profonds", a-t-il conclu. "Ils touchent toutes les institutions de l'État. Nous exigeons que les politiciens corrompus qui sont derrière son assassinat, qui l'ont menacée, intimidée et qui bénéficient encore de l'impunité, soient poursuivis". (Belga)