Dimanche meurtrier sur nos routes: trois motards sont décédés...

Ce week-end estival a été fatal pour les deux roues. Deux motards sont décédés en Wallonie: l'un à Jemeppe-sur-Sambre, vraisemblablement ébloui par le soleil. L'autre à Doische, dans une zone de chantier où la disposition des panneaux de signalisation doit être analysée. En soirée, un troisième motard est décédé à Heusden-Zolder.

Un motard né en 1962 est décédé accidentellement dimanche matin dans un accident à Jemeppe-sur-Sambre, a indiqué le parquet de Namur. Plusieurs motards étaient en balade dans la rue de la Botte à Jemeppe-sur-Sambre, lorsque le soleil les a éblouis. L'un d'entre eux a alors dévié de la route et s'est encastré dans un arbre. Le quinquagénaire est mort sur le coup. Au vu des circonstances claires de l'accident, le parquet n'a pas désigné d'expert.



Un autre décès est à déplorer sur nos routes ce dimanche. Un motard né en 1952 originaire d'Oupeye est décédé durant l'après-midi à la suite d'un accident survenu sur la N40, à Doische, a indiqué le parquet de Namur. L'accident s'est produit dans une zone en travaux sur laquelle un groupe de motards circulait. Surpris par le revêtement du sol, le premier motard a pu freiner à temps. Ceux qui le suivaient également, mais pas le dernier, qui est passé au dessus de sa machine et du motard qui le précédait, le blessant au passage. "Malgré son casque, il est décédé sur le coup", a précisé le parquet de Namur. Un expert a été envoyé sur place. "Il y a certains points à éclaircir vis-à-vis des travaux, il faut voir si les panneaux étaient suffisamment visibles, notamment", a commenté le parquet de Namur.



Dimanche soir, enfin, une voiture a percuté un scooter en Flandre, en province de Limbourg. La conductrice de la voiture transportait des enfants, et était sous l'emprise d'alcool. L'homme de 44 qui conduisait le scooter est mort sur le coup.