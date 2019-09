Juan Manuel Correa dans un état stable au CHU de Liège

(Belga) Le pilote américain Juan Manuel Correa, impliqué dans l'accident qui a coûté la vie au pilote français Anthoine Hubert samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps, est dans un état stable aux soins intensifs du CHU de Liège, indique l'entourage du pilote américain.

Juan Manuel Correa, 20 ans, a été transporté en hélicoptère à l'hôpital. Il est resté conscient jusqu'à son arrivée dans la salle d'opération, où il a été opéré des deux jambes. Il souffre aussi d'une lésion à la colonne vertébrale. Plusieurs pilotes ont été impliqués dans un accident survenu dans la Course 1 de Formule 2 disputée samedi en marge du Grand Prix de Belgique Formule 1 à Spa-Francorchamps. Le pilote automobile français Anthoine Hubert, 22 ans, a trouvé la mort dans ce carambolage à grande vitesse avec Juan Manuel Correa et le Japonais Marino Sato. Hubert est mort des suites de ses blessures alors que Sato est indemne. La Course 1 de Formule 2 a été annulée, ainsi que la Course 2 prévue dimanche matin. Par contre, le GP de Formule 1, prévu dimanche après-midi, est maintenu. (Belga)