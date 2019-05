Julie retrouvée morte à Anvers: voici le casier judiciaire complet de Steve B., le meurtrier présumé

Steve B., meurtrier présumé de Julie Van Espen, a reconnu être le responsable des faits et a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction, a indiqué mardi midi le parquet d'Anvers. Il comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil.

Le corps de Julie Van Espen, une étudiante de 23 ans disparue depuis samedi soir à Anvers alors qu'elle avait rendez-vous avec des amies en ville, a été retrouvé lundi dans le canal Albert.

Le casier judiciaire de Steve B., violeur récidiviste, nous a été transmis par le cabinet du ministre de la Justice, Koen Geens.

Voici les faits pour lesquels il a été condamné:

En 1998: garde à vue pour vol et vol violent (durée non dévoilée)



En 2000: garde à vue pour vol (durée non dévoilée)



Du 9/4/2001 au 1/4/2002, donc presque un an, exécution de la peine d'emprisonnement pour vol, tentative de vol avec cambriolage et délit de fuite.



Du 6/5/2002 au 25/09/2003: 1 an et 4 mois de détention pour condamnation à 2 ans de condamnation pour vols, vols avec cambriolage et délit de fuite. Il a été libéré sous conditions le 30/8/2003 (après avoir purgé 1 an et 4 mois sur 2 ans).



Du 17/03/2004 au 22/12/2008: presque 5 ans de prison pour l'exécution complète de la peine / exécution de toutes les condamnationset ceci pour des faits de vol, vol avec cambriolage, vol à l’étranger, et viol. Pour le viol, il avait effectivement été condamné à une peine de trente mois par le tribunal correctionnel d’Anvers le 26/10/2004.



Du 11/07/2016 au 27/01/2017: détention pour vol avec violence et viol (les faits se sont produits simultanément sur l'ex-partenaire). Le tribunal correctionnel d'Anvers a rendu son arrêt le 30/06/17: 4 ans et aucune arrestation immédiate. Il y a eu un appel contre cela et la séance d'ouverture a eu lieu le 9/5/18. Puis les périodes de conclusion ont été fixées au 28/11/18. Entre-temps, l’affaire a été reportée à une date indéterminée. Puis a date du 06/05/2019 a été fixée pour traiter l'affaire.



La décision de la salle du Conseil concernant la liberté dans les conditions du 27/01/2017 contenait les conditions suivantes:

Immédiatement, inscrivez-vous le 30/1/2017 auprès de l'assistant de justice sous la supervision duquel il est placé et suivez les directives de cet assistant de justice;

Recherchez avec l'assistant judiciaire une thérapie adaptée à vos problèmes psychologiques, présentez les certificats de cette maladie à intervalles réguliers et arrêtez cette thérapie uniquement avec l'accord du thérapeute;

Interdiction absolue de tout contact avec la victime.

Il s'y est conformé (aucun incident n'a été signalé).