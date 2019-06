Julie Van Espen: Une reconstitution en présence de l'inculpé mardi

(Belga) Le parquet d'Anvers organise mardi une reconstitution de la mort de l'étudiante de 23 ans, Julie Van Espen, retrouvée en mai dans le canal Albert à Merksem. Le suspect, Steve Bakelmans, 39 ans, qui est déjà passé aux aveux, prendra part à cette reconstitution.

Julie Van Espen avait disparu le 4 mai alors qu'elle était en vélo entre son domicile de Schilde et Anvers où elle devait retrouver des amies. Deux jours plus tard, son cadavre était retrouvé au cours de fouilles dans le canal Albert. Le même jour, Steve Bakelmans avait été identifié comme suspect et interpellé. L'homme, déjà condamné pour viol et en liberté dans l'attente d'une deuxième affaire de viol pour laquelle il était cité, aurait voulu violer l'étudiante et l'aurait tuée alors qu'elle se défendait. Un périmètre va être établi dans le cadre de la reconstitution mardi, une partie du Vaartkaai et le pont Burgemeester Gabriël Theunis seront fermés. Quelques embarras de circulation sont à craindre. (Belga)