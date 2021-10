Junior, étudiant congolais à l'UCLouvain: le visa annulé et remplacé par un visa d'un mois?

Junior Masudi Wasso ne dispose plus que d'un visa d'un mois. Lorsqu'il a récupéré son passeport après avoir été libéré du centre fermé où il était détenu depuis deux semaines, il a constaté que le visa accordé par l'ambassade de Belgique à Kinshasa avait été annulé et remplacé par un visa d'un mois, a dénoncé mardi son avocate, Marie Doutrepont. Aucune explication n'a été fournie. L'avocate a annoncé l'introduction d'un recours en extrême-urgence contre le cachet qui invalide le premier visa. L'étudiant se trouve pour le moment face à un choix, déplore-t-elle: soit rester dans l'illégalité au-delà du 3 novembre, soit quitter le pays à l'issue du délai et retourner au Congo.