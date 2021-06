Jürgen Conings retrouvé sans vie: Marc Van Ranst réagit

Ce dimanche, le corps de Jürgen Conings a été retrouvé sans vie à Maaseik en Flandre.

Le militaire de 46 ans avait adressé des menaces à l'encontre de diverses personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst. Ce dernier a réagi à la découverte du corps de Jürgen Conings: "C'est un soulagement, surtout pour mon fils qu'il ait été retrouvé. J'imagine que le séjour dans ma planque va s'achever", a-t-il dit à HLN. "J'ai peu de sympathie pour une personne comme lui mais cette personne (Jürgen Conings) a aussi une famille et des enfants. Ce sont vers eux que mes pensées vont", a ajouté le virologue Marc Van Ranst.

Ironie du sort, le virologue fête aujourd'hui son anniversaire. "Je suis ici depuis plus d'un mois maintenant. J'espère retrouver une vie normale bientôt."

Pour rappel, Jürgen Conings, 46 ans, avait adressé des menaces à l'encontre de diverses personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst. Lorsqu'il n'a pas regagné son domicile le 17 mai soir et que des lettres d'adieu inquiétantes ont été retrouvées, l'alerte a été donnée et d'importantes recherches ont été menées en vue de retrouver ce militaire qui a mis la main sur des armes lourdes. Un juge d'instruction avait été désigné pour cette enquête. Le militaire était poursuivi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et infraction à la législation sur les armes dans un contexte terroriste.