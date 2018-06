Jusqu'à 4.000 euros et 5 ans de retrait de permis pour un cortège nuptial sur la E17

Quatorze participants à un cortège de mariage sur la E17 à Lokeren ont été condamnés vendredi par le tribunal de police de Termonde à des amendes jusqu'à 4.000 euros et un retrait de permis de trois à cinq ans pour une conduite compromettant la sécurité routière.

Le 11 février 2017, la police avait reçu plusieurs signalements au sujet d'un cortège de mariage d'une vingtaine de véhicules sur la E17 vers Courtrai, à Lokeren, compromettant la circulation. Les participants tournaient notamment sur l'autoroute, roulaient sur la bande d'arrêt d'urgence, allumaient leurs quatre feux, arrêtaient la circulation, sortaient des voitures, etc.

La police s'était rendue sur place pour dissoudre le cortège et avait pu identifier 19 personnes originaires de Lokeren, Turnhout et Anvers. Les prévenus ont été poursuivis pour entrave méchante à la circulation. Cinq d'entre eux ont été acquittés car un doute subsistait mais les 14 autres ont été condamnés sur base d'images vidéo et témoignages.

La plupart des participants au cortège ont écopé de 2.000 euros d'amende et de trois ans d'interdiction de conduire. L'un, déjà condamné pour conduite dangereuse, a été condamné à 4.000 euros d'amende et cinq ans de retrait de permis.