Justice Tournai: 6 ans ferme pour un Français violeur à la sortie des discothèques

T.G a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Tournai à six ans de prison ferme pour le viol de deux jeunes femmes à la sortie de discothèques du Tournaisis.

Condamné par défaut en février dernier à six ans de prison ferme pour viols, coups et blessures volontaires, vol avec violences ou menaces commis la nuit, T.G avait fait opposition à ce jugement. Domicilié à Lens (France) et âgé de 26 ans, il a écopé jeudi de six ans de prison ferme et d'une interdiction de ses droits pour 5 ans. Le tribunal a ordonné son arrestation immédiate.

En juillet 2005, une jeune fille avait été abordée par le prévenu sur le parking du mégadancing la Bush à Pecq. Après lui avoir proposé de la drogue, T.G l'avait poussée dans un champ où la victime a subi une intromission digitale. Des faits similaires s'étaient produits deux semaines plus tard à la sortie du dancing le Cube à Blaton. Proposant de raccompagner une jeune fille, T.G l'avait poussée dans un fourré et l'avait violée. Reconnu lors d'une confrontation, le violeur a été confondu grâce aux traces de spermes retrouvées et à une analyse comparative de l'ADN.