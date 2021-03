Un Liégeois viole à de nombreuses reprises un garçon déficient mental: trois ans de prison avec sursis

Un quadragénaire liégeois a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire. L'homme a commis de nombreux faits de viols et d'attentats à la pudeur sur un garçon souffrant de déficience mentale et de troubles de la personnalité. Le prévenu avait imposé ces faits à la victime alors qu'il était le compagnon de sa mère.

Les premiers faits reprochés au prévenu avaient été révélés en 2015 lorsque la mère de la victime avait quitté le prévenu. Alertée par des éducateurs, elle avait réalisé que son compagnon imposait des scènes d'abus sexuels à son enfant. Cet enfant se trouvait en situation de vulnérabilité car il souffrait d'un retard mental et d'un trouble de la personnalité engendrant une dépendance affective.

Le prévenu avait une grande influence sur l'enfant. Il lui offrait des cadeaux et adoptait une attitude de séduction pour lui imposer de nombreuses scènes de viols et d'attentats à la pudeur. Le prévenu n'avait jamais adopté d'attitude violente. Il imposait les faits à la victime en agissant en douceur mais en profitant de sa dépendance affective.

Après une première plainte, la mère avait conservé le contact avec le prévenu et avait persisté à l'accueillir chez elle. Le prévenu avait alors reproduit ses actes, dans le seul but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Les faits s'étaient déroulés à différentes période de la vie de la victime, entre son enfance et sa majorité. Le prévenu a été condamné pour ces faits à une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire.