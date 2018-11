Kathleen Stinckens n'est pas remplacée au tribunal de police de Louvain

(Belga) La semaine dernière, la Chambre a approuvé la nomination de la magistrate Kathleen Stinckens à la présidence du Comité P. Celle qui était jusqu'ici juge au tribunal de police de Louvain ne sera pas remplacée dans sa juridiction, a-t-elle indiqué mardi à Belga.

Kathleen Stinckens, 49 ans, a prêté serment mardi devant le président de la Chambre, Siegfried Bracke. Elle préside désormais le Comité permanent de contrôle des services de police, et a donc quitté pour au moins six ans son bureau de juge à Louvain. Mais au tribunal de police de Louvain, elle ne sera pas remplacée car "dans un tel cas, un remplacement n'a pas été prévu dans le code judiciaire", a-t-elle expliqué. Aucune place n'a été déclarée vacante et, à la fin de son mandat au Comité P, Kathleen Stinckens pourra retrouver son poste de juge de police. Entre temps, le tribunal de police de Louvain devra fonctionner avec trois magistrats au lieu de quatre. (Belga)