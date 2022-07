Kentucky: le bilan des inondations passe à 15 morts et pourrait doubler

(Belga) Le bilan des inondations dévastatrices dans le Kentucky est passé à 15 morts et devrait encore doubler, a déclaré vendredi le gouverneur de cet Etat américain, Andy Beshear.

"C'est épouvantable. Le nombre d'habitants du Kentucky que nous avons perdus s'élève désormais à 15, et devrait encore au moins doubler. Et il comprendra aussi des enfants", a déclaré le démocrate Beshear à la chaîne de télévision CNN. Il a mobilisé la Garde nationale. Dans la région de Jackson, certaines routes sont devenues des rivières, avec des voitures abandonnées ça et là. En bas de ces petites vallées entourées de forêts, les terres étaient inondées jeudi d'une eau boueuse marron clair qui ne laissait dépasser à certains endroits que les toits des bâtiments et les arbres. Dans ces conditions, de nombreux habitants se sont réfugiés sur les toits de leurs maisons, en attendant d'être secourus. Avec le réchauffement de la planète provoqué par les activités humaines, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau, augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations, selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d'autres facteurs liés notamment à l'aménagement du territoire, favorisent les inondations. Certaines régions du Kentucky ont reçu quelque 20 centimètres de pluie en 24 heures, et d'importantes nouvelles précipitations sont attendues jusqu'à vendredi soir, et l'alerte inondation a été maintenue. Les Etats voisins de Virginie et de Virginie occidentale ont également été touchés. (Belga)