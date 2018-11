Kevin Matagne de Jemelle (Rochefort) a disparu: avez-vous vu cet homme?

Avis diffusé à la demande du Parquet de Namur

Le dimanche 11 novembre 2018 vers 1h30 du matin, Kevin MATAGNE, un jeune homme âgé de 26 ans, a quitté son domicile situé à Jemelle – entité de Rochefort. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Il est parti à bord de son véhicule, une Opel Corsa blanche avec le toit noir et immatriculée 1-TEE-571. Vers 4h10, son véhicule a été aperçu à Erpe-Mere. Il se dirigeait vers la côte. Kevin mesure 1m85 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et une barbichette.

En général, il porte une pantalon de jogging foncé, un polo foncé et un blouson noir.





