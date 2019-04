Kim De Gelder, l'auteur du massacre dans une crèche en Flandre, bientôt interné?

Le ministère public ne s'oppose plus à l'internement de Kim De Gelder (30 ans) qui avait perpétré un massacre dans une crèche en Flandre orientale, a confirmé son avocat Jaak Haentjens mardi dans Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg et De Standaard. Selon la défense, quatre experts indépendants sont arrivés à la conclusion que le meurtrier est irresponsable et schizophrène. "J'affirme depuis 10 ans que mon client est malade. Je suis content que cela soit finalement entendu." Kim De Gelder est en ce moment emprisonné à Gand, après avoir été condamné à perpétuité en 2013. Mais sa situation pourrait évoluer le 13 mai. La Chambre de protection sociale devra trancher si l'intéressé doit être interné. Selon l'avocat Jaak Haentjens, le rapport des experts est clair. Toutes les exigences sont remplies pour un internement. Le parquet n'a pas souhaité commenter davantage.