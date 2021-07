Kirghizstan: six morts et deux disparus dans des glissements de terrain

(Belga) Les autorités du Kirghizstan ont annoncé mardi la mort de six personnes, deux portés disparus et des destructions d'infrastructures dans des glissements de terrains dans l'ouest de ce pays pauvre d'Asie centrale.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une coulée de boue géante emportant des centaines d'arbres et traversant les routes à grande vitesse. "Huit personnes ont été emportées par les glissements de terrain dans la région de Jalal-Abad, six corps ont été retrouvés", a indiqué dans un communiqué le président du cabinet des ministres, Ouloukbek Maripov. "Des bâtiments résidentiels ont également été détruits, la chaussée a été emportée dans certaines zones, des ponts et d'autres structures ont été endommagées", a-t-il ajouté. Selon les médias locaux, les deux personnes portées disparues sont mineures et ces glissements de terrains sont dus à de fortes pluies. (Belga)