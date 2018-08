Knokke prisée par les touristes… et les malfaiteurs: la ville met en place un nouveau dispositif

Des caméras de surveillance ont été installées à Knokke-Heist, le long de la digue. Une façon pour la ville de sécuriser les lieux, très populaires auprès des touristes.

Onze caméras sont disposées sur les 8 km de la digue. Elles fonctionnent 24h/24 et elles servent désormais à retrouver les enfants égarés mais aussi à arrêter les criminels. De quoi rassurer les habitants et les touristes.





"Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps"



"Il s’est passé beaucoup de choses à Knokke-Heist ces derniers temps, des vols dans les magasins, des vols à la tire, un crime l’an passé", confie une dame. Un passant raconte: "Il y a encore eu un vol de voiture cette nuit, ça devrait permettre de prévenir ce type d’affaire, je n’ai pas de problème avec ça".



Trois caméras ont notamment été placées dans le centre-ville.



"Knokke-Heist est une cité balnéaire où les touristes qui la fréquentent ont d’autres besoins que les visiteurs classiques. Ils nous est donc important de disposer de cette technologie afin de compléter le travail des policiers", explique Steve Desmet, le chef de corps de la police de Knokke-Heist.





Un dispositif précieux pour les policiers

Ces nouvelles caméras peuvent zoomer sur 360 degrés, elles ciblent 300 mètres à la ronde et reconnaissent aussi les visages.



"Ce dispositif nous permet d’investiguer et nous aide aussi à établir les liens. En analysant les images, on peut savoir précisément ce qui s’est passé. On peut surveiller l’auteur lors d’un méfait ou bien le suivre alors qu’il est prêt à passer à l’action", détaille encore Steve Desmet, le chef de corps de la police de Knokke-Heist.