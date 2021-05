L'acteur de la série Tarzan présumé mort dans un crash d'avion aux Etats-Unis

(Belga) L'acteur de la série Tarzan, Joe Lara, était à bord d'un petit avion d'affaires avec sept personnes à bord, qui s'est écrasé dans le Tennessee, les secouristes étant sans espoir dimanche de retrouver des survivants.

"Nous ne cherchons plus de survivants à ce stade", a déclaré le chef des secouristes, Joshua Sanders, lors d'une conférence de presse. Dimanche après-midi, "plusieurs composants de l'avion ainsi que des restes humains" ont été découverts. L'avion d'affaires avait décollé samedi de l'aéroport de Smyrna, dans le Tennessee, en direction de Palm Beach, en Floride. Mais l'avion s'est écrasé peu après son décollage dans le lac Percy Priest, à une vingtaine de kilomètres au sud de Nashville. Joe Lara était célèbre pour avoir incarné Tarzan dans la série "Tarzan: The Epic Adventures", de 1996 à 1997. Son épouse Gwen Shamblin Lara, également à bord, était à la tête d'un groupe chrétien spécialisé dans la perte de poids, les Weigh Down Ministries. (Belga)