L'AFSCA lance un avertissement pour une crème glacée

Suite à notification via le système RASFF (système d'alerte rapide européen Food et Feed), la présence de l'allergène "lait" a été décelée dans le produit "Bon Ice Dark" (crème glacée végétarienne à la vanille) sans que cet allergène ne soit mentionné sur l'étiquette.



L'AFSCA a donc décidé de retirer ce produit de la vente et d'envoyer un communiqué de presse pour informer les consommateurs qui possèdent le produit.



Description du produit

- Catégorie de produit : crème glacée végétarienne à la vanille (glace sur bâtonnet enrobée de chocolat)

- Nom du produit : Bon Ice Dark

- Marque : Bonvita

- Date de péremption (DDM - date de durabilité minimale) : 03/2020

- Numéro de lot : L8/78

- Conditionnement, emballage, poids : emballages individuels de 100g



Le produit a été distribué via plusieurs points de vente en Belgique.





Allergique au lait?



Si vous présentez une allergie au lait, l'AFSCA demande de ne pas consommer ce produit et de bien vouloir le ramener au point de vente.



Pour les consommateurs non allergiques, le produit ne présente aucun danger et peut être consommé sans risque.



Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le point de contact de l'AFSCA pour les consommateurs : 0800/13.550 ou pointdecontact@afsca.be.