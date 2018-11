L'Afsca rappelle des oeufs d'un élevage bio contaminés par des polluants organiques "nocifs pour l'homme"

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a ordonné le retrait du marché et le rappel du lot d'oeufs 0BE3133, distribué via des magasins de détail, indique-t-elle mardi. Un élevage bio de poules pondeuses a découvert une contamination par des polychlorobiphényles (PCB) lors de contrôles. Il est demandé aux consommateurs de ne pas consommer ces oeufs et de les ramener en magasin.

Le dépassement de la norme réglementaire en PCB a été mis en évidence ce lundi et l'élevage de poules pondeuses a été bloqué mardi, précise l'Afsca. Une enquête devra établir l'origine de la contamination.

Les oeufs issus de cette entreprise sont également bloqués dans tous les établissements et commerces qui en détiennent. Ils ont été retirés de la vente.

Les PCB sont des polluants organiques qui persistent dans l'environnement et sont nocifs pour l'homme, rappelle l'Afsca.