L'agent de joueurs Didier Frenay interpellé à Monaco pour interrogatoire

(Belga) L'agent de joueurs belge Didier Frenay a été interpellé lundi vers 09h00 du matin par la justice belge à son domicile à Monaco pour être soumis à un interrogatoire, selon une information diffusée en fin de journée par les médias Sudinfo et Le Soir. Le parquet fédéral se refuse pour l'instant à tout commentaire. Il ne confirme pas, mais n'infirme pas non plus, l'interpellation.

Les médias avancent que cet interrogatoire est lié au dossier de Patrick De Koster, l'agent de joueurs inculpé pour faux en écriture, usage de faux et blanchiment. L'enquête sur ce dernier a été menée par l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC) à la suite d'une plainte déposée par le footballeur Kevin De Bruyne. Elle concerne les activités professionnelles de l'inculpé et, plus précisément, les commissions qu'il aurait perçues lors du passage du Diable Rouge à Wolfsbourg, en Allemagne, en 2013 et 2014. Patrick De Koster a été placé sous surveillance électronique par la chambre des mises en accusation. (Belga)