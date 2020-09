L'ambassadeur de Belgique convoqué par le ministre slovaque des Affaires étrangères

(Belga) L'ambassadeur belge en Slovaquie a été convoqué par le ministre slovaque des Affaires étrangères, Ivan Korcok, dans le cadre de l'affaire Chovanec, a rapporté vendredi la VRT. L'information a été confirmée par les Affaires étrangères.

Le ministre slovaque des Affaires étrangères a déjà critiqué la manière dont la Belgique a mené l'enquête sur la mort en 2018 de Jozef Chovanec à l'aéroport de Charleroi. Il a maintenant convoqué l'ambassadeur belge, Ghislain d'Hoop, à Bratislava. "L'ambassadeur a reçu de notre part un message clair selon lequel les procédures juridiques nécessaires ne devraient pas prendre trop de temps. L'ambassadeur a assuré que les autorités belges feront tout leur possible pour aider le parquet à enquêter le plus rapidement possible sur cette affaire", a déclaré le ministre Korcok. Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères confirme que l'ambassadeur belge a rendu visite au ministre slovaque. Selon le SPF, il y a déjà eu divers contacts diplomatiques entre la Belgique et la Slovaquie au sujet de l'affaire Chovanec, et la partie belge comprend parfaitement la demande slovaque de transparence dans ce dossier. (Belga)