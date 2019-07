L'Américain Ryan Lochte reprend la compétition après 14 mois de suspension

(Belga) Le sextuple champion olympique de natation Ryan Lochte revient aux championnats des Etats-Unis la semaine prochaine à Palo Alto (Californie). Le New Yorkais de 34 ans a purgé sa suspension de quatorze mois pour avoir utilisé une perfusion illégale.

Lochte est inscrit dans six épreuves dans ces championnats qui se déroulent du 31 juillet au 4 août. Il débutera par le 100 m nage libre. Le nageur, qui avait déjà été suspendu à la suite d'un mauvais comportement (dégradations en état d'ébriété) hors compétition en marge des Jeux de Rio en 2016, avait annoncé que la suspension ne l'empêcherait pas de faire son retour et qu'il lutterait pour sa place dans l'équipe olympique américaine de natation à Tokyo en 2020. "Une règle est une règle et j'accepte que ce soit considérée comme une infraction", avait déclaré Lochte à propos de sa transfusion. "Mais je n'ai pas utilisé de substance interdite." Grand rival de Michael Phelps, le quadruple champion olympique du 4X200m libre (2004-2008-2012-2016), du 200m dos (2008) et du 400m 4 nages (2012) compte aussi 16 titres mondiaux en grand bassin et 21 en petits bassins. Il a battu 14 records du monde au cours de sa carrière entre 2006 et 2012. (Belga)