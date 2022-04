L'ancien député Christian Van Eyken et son épouse condamnés à 20 et 22 ans de prison pour assassinat

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a prononcé mardi une peine de 20 années de réclusion criminelle contre Christian Van Eyken et une peine de 22 années contre Sylvia Boigelot, coupables d'avoir assassiné Marc Dellea, en juillet 2014 à Bruxelles.



La cour a réservé un sort différent aux prévenus, considérant que Sylvia Boigelot avait un certain ascendant sur Christian Van Eyken et qu'elle entretenait une animosité particulière envers la victime, avec laquelle elle était en couple, bien que le ménage battait de l'aile. Le couple avait été condamné à 23 ans de prison en première instance à Bruxelles, puis à 27 ans de prison en appel pour l'assassinat de Marc Dellea. L'arrêt avait été partiellement cassé par la Cour de cassation.